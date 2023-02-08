Мир 08 февраля 2023, 17:06 Кандидат политических наук Евстафьев оценил выступление Байдена перед конгрессом

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Во время выступления Байдена в конгрессе, первое, что бросается в глаза, — это физическая форма американского лидера. Она не так плоха, как о ней рассказывают. О своих наблюдениях с радиостанцией Sputnik поделился политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

«Когда надо, он собирается. Другой вопрос, сколько он будет отдыхать после этого заявления. Второй момент, на который я бы обратил внимание. Это поразительное ощущение — выступление Байдена абсолютно мессианское», — сказал эксперт.

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Он также обратил внимание, что американский президент в своем выступлении «фатально задел только Россию». Его речи — уровень мессианства пятидесятых - начала шестидесятых годов, сказал политолог.

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Евстафьев добавил, что этот момент в выступлении Байдена ему показался принципиальным.

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