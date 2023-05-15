Мир 15 мая 2023, 00:54 Кандидат от оппозиционной партии «Шор» лидировала на выборах главы Гагаузии Кандидат от партии «Шор»в Молдавии Гуцул лидировала на выборах главы Гагаузии РИА «Новости»

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Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Евгения Гуцул лидирует на выборах главы Гагаузии. Об этом говорят оперативные данные избирательных округов, написало РИА «Новости».

По данным Партии социалистов, Гуцул побеждает с результатом 51%. Ее соперник Григорий Узун от Партии социалистов набрал 49% голосов избирателей.

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При этом информация партии «Шор» показали 52,3% у Гуцул и 47,6% от Узуна. ЦИК Гагаузии пока не озвучил официальные данные. Подведение предварительных итогов назначили на утро 15 мая.

Второй тур выборов главы Гагаузии состоялся в воскресенье, 14 мая. По итогам первого тура, состоявшегося 30 апреля, наибольшее количество голосов отдали за Евгению Гуцул и Григоря Узуна.

Ранее сообщалось, что жители региона выберут нового главу администрации, срок его полномочий составит четыре года. Кроме того, руководитель автономии займет место в правительстве Молдавии.