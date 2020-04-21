Кандидат экономических наук прокомментировал колебания цены на нефть марки WTI

По данным торгов цена на нефть марки WTI то повышается, то падает до отрицательных значений. Для того, чтобы проанализировать ситуацию, нужно понимать, как происходит ценообразование на рынке нефти. Так как большая часть нефтяных цен формируется на основе фьючерсов.

«То есть тех контрактов, которые предполагают поставку нефти в будущем по определенным ценам. И там есть часть — так называемые контракты с поставкой, когда поставляются физические объемы нефти, а часть фьючерсов заключаются на случай изменения цен, это страхует от колебания цен, это чисто бумажная цена для того, чтобы уравновешивать рынок. Этот механизм работает очень хорошо, когда есть реальные поставки нефти», — заявил Беляев.

По его словам, потребление сырья понизилось из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Она заморозила развитие производства нефти в мире.

Он отметил, что катастрофы не случилось. В мае стоимость может выйти на положительные характеристики. Те, кто занимается реальной экономикой и реальными поставками нефти, могут ожидать, что «в самое ближайшее время цены выровняются и пойдут вверх», считает Беляев.