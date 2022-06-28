Канделаки, «КАМаЗ» и Сердюков. Стало известно, кто попал в обновленный санкционный список США

Правительство США ввело новые антироссийские санкции. В список попали 57 граждан РФ и более 100 организаций. Перечень опубликовали на сайте Минфина США.

Всего в список попавших под новые американские санкции вошло 115 российских юридических организаций. Среди них — Союз добровольцев Донбасса, летный центр имени Чкалова, НПП «Связь» и «Алмаз», «КАМаЗ» и «Туполев».

Кроме того, ограничения коснулись и отдельных граждан РФ. В список попали телеведущая Тина Канделаки и ее муж Василий Бровко, экс-министр обороны Анатолий Сердюков и его сын Сергей, исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко и еще 52 россиянина.

Также Госдеп США вел визовые ограничения против 500 российских военных и чиновников. Об этом сообщил RT со ссылкой на американское министерство финансов. Попавшим в стоп-лист США россиянам запретили въезд в Штаты. Ранее подобные зеркальные ограничения ввел и МИД РФ. Ведомство внесло в стоп-лист супругу и дочь президента США Джо Байдена.