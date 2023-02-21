21 февраля 2023, 16:58
Каналы в Венеции почти пересохли
Reuters: гондолы не могут двигаться по каналам Венеции из-за низкого уровня воды
Уровень воды в венецианских каналах упал более чем на полметра в сравнении с нормальным уровнем. Ситуация произошла в связи с отсутствием осадков из-за антициклона, сообщило агентство Reuters.
Гондолы и суда экстренных служб не могут передвигаться по некоторым каналам из-за нехватки водного пространства. Сейчас по всей Италии наблюдается аномальная засуха, сообщил ТАСС со ссылкой на природозащитную организацию Legambiente. Объем снега в Альпах сократился на 53%, водные запасы рек упали почти на 60%.
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Агентство Bloomberg также сообщило о проблемах с водой в каналах Венеции. Издание уточнило, что пересыхание произошло из-за отливов и сокращения уровня воды на полметра. Ситуация отразилась на работе бригад скорой помощи — им приходится пользоваться катерами.
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Синоптики Centro Maree пояснили, что уровень воды в каналах пока не восстановится.
В последние годы в Венеции стали чаще наблюдать сильные приливы. Один из крупнейших случился в 2019 году. Тогда ущерб от прилива составил порядка одного миллиарда долларов.
Венеция
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