Мир 27 июня 2023, 14:34 Каналы причастных к нападениям на Белгородскую область организаций признали в Белоруссии экстремистскими Генпрокуратура Белоруссии заблокировала Telegram-каналы РДК и легиона «Свобода России» РИА «Новости»

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В Белоруссии объявили экстремистскими и заблокировали Telegram-каналы «Русский добровольческий корпус»* и «Легион „Свобода России“»**. Генпрокуратура республики сообщила, что они распространяли призывы вступить в преступные формирования.

Проверку каналов провела прокуратура Заводского района Минска. Она нашла в них признаки экстремизма — призывы вступить в формирования, которые готовили захват власти, участвовать в беспорядках, митингах и терактах, хулиганить. Доступ к этим каналам могло получить неограниченное число лиц, на момент блокировки на канал РДК* подписались свыше 152 тысяч человек, легиона «Свобода России»** — 280 тысяч.

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Прокуратура обратилась в суд, который постановил включить каналы в Республиканский список экстремистских материалов и заблокировать.

Участники РДК* устроили нападение на Белгородскую область в марте. Один из ее активистов с позывным Шайба погиб в районе села Новая Таволжанка. Легион «Свобода России»** — украинское военизированное объединение. Его участники стали фигурантами 20 уголовных дел.

*Организатор «Русского добровольческого корпуса» (РДК) внесен в список террористов и экстремистов.

** Легион «Свобода России» — запрещенная в России террористическая организация.