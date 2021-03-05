YouTube назвал условие для разблокировки канала Трампа

Канал бывшего президента США Дональда Трампа на YouTube разблокируют, когда администрация видеохостинга будет уверена, что риск насилия со стороны сторонников политика снизился. Как сообщило издание USA Today, с таким заявлением выступила генеральный директор YouTube Сьюзан Войчики.

Она пояснила, что усиленная охрана Капитолия доказывает, что сторонники бывшего лидера страны задумываются о реванше.

«Канал остается закрытым, потому что мы видим риск подстрекательства к насилию. Мы снимем ограничения с канала, когда определим, что риск насилия снизился», — привела цитату Войчики «Газета.ru».

YouTube стал одной из платформ в интернете, которые заблокировали доступ Дональду Трампу после того, как его сторонники штурмовали здание Капитолия за несколько дней до окончания его президентских полномочий.

Бывшего американского лидера обвинили, что именно он спровоцировал беспорядки на улицах столицы США своими сообщениями в Twitter. После этого социальная сеть сначала временно, а потом и на постоянной основе заблокировала его аккаунт. Вслед за Twitter о блокировке объявили Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Такое поведение социальных сетей породило дискуссию о возможности цензуры со стороны владельцев интернет-платформ.

После ухода Трампа с поста президента группа сенаторов инициировала слушания по его импичменту. Положительное решение помешало бы ему баллотироваться на новый срок в 2024 году. Для обвинительного заключения не хватило 10 голосов.

Сам Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter даже если его разблокируют. Он пояснил, что социальная сеть стала скучной после его ухода. Он не исключил, что создаст собственный сайт, где пользователей не будут блокировать за их мнение.