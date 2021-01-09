Канал с постами Трампа нашли в Telegram

Кто именно его ведет неизвестно, но у него уже более 277 690 тысяч подписчиков. Официального подтверждения, что канал принадлежит Дональду Трампу или его сторонникам нет.

В Telegram также обратили внимание на еще один канал, в котором появлялись посты якобы от Дональда Трампа. Посты в нем стали появляться после блокировки президента США в Twitter. В этом канале 238 929 подписчиков, но при этом подозрительно мало просмотров. В отличие от первого агрегатора твитов, во втором канале появляются и сообщения, которых не было в Twitter президента США.

Массовая цензура в Сети началась против Дональда Трампа после того, как его сторонники устроили штурм Капитолия. В результате погибли пять человек, несколько десятков получили травмы. Избранный президент США Джо Байден возложил всю вину за случившееся на действующего американского лидера. Он отметил, что именно риторика Трампа привела к катастрофе. По его словам, Трамп специально провоцировал толпу на насилие.

Первым Трампа заблокировал Twitter. Но первый бан компания выдала только на 12 часов с требованием убрать сообщения, в котором она увидела призывы к насилию. На следующий день после еще двух сообщений аккаунт действующего президента США оказался замороженным на постоянной основе. Трампу не доступны Facebook и Instagram, Snapchat и Twitch. Его сын, Дональд Трамп-младший назвал цензуру цифровых гигантов убийством свободы слова.