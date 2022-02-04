Канал Луганского информационного центра удалили на YouTube

YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра. О его удалении сообщил его главный редактор Сергей Мешковой, информацию разместили на сайте медиа.

«Минувшей ночью был удален канал Луганского информационного центра в популярном видеохостинге YouTube, причем это было сделано крайне бесцеремонно, без предупреждений и уведомлений. За что, почему, как — непонятно», — сказал Мешковой.

Сейчас управление СМИ старается прояснить ситуацию, для чего его представители обратились в службу поддержки. Главред отметил, что канал удалили полностью, его невозможно найти, вбив название в поисковую строку на YouTube.

Главред также оповестил, что вместе с каналом ЛИЦ удалили и каналы Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции республики.

Мешковой подчеркнул, что с ситуациями, когда администрация сайта блокировала канал или отдельное видео, компания уже сталкивалась. Но тогда редакции объясняли, за что именно применялись такие санкции, но сейчас причины озвучены не были.