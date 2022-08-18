Крупная канадская компания-производитель Net Zero Company распродала все запасы многоразовой туалетной бумаги. Об этом сообщило РИА «Новости».

В компании уточнили, что ради производства стандартной туалетной бумаги в мире каждый год вырубают примерно 9,8 миллиона деревьев. Отбеленная туалетная бумага также выделяют вредный токсин в воду и воздух, что вредит дикой природе и человеку.

В качестве компромисса производитель предложил покупать многоразовую туалетную бумагу, презентовав товары в различной цветовой гамме, однако все они уже распроданы.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что около половины жителей Евросоюза, а в некоторых странах две трети не поддерживают введенные Западом антироссийские санкции.

По его словам, различные инициативы — от экономии на стирке туалетной бумаги до кремации тел — разрабатываются лишь ради того, чтобы наказать «дремучую Россию», писало Nation-News.