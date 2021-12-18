Правительство Канады рассматривает возможность запретить своим гражданам необязательные поездки в другие страны. Такие меры могут ввести на фоне распространения по миру «омикрон»-штамма коронавируса.

Про обсуждение возможности новых ограничений сообщила в субботу газета Toronto Star. По данным издания, подобна мера уже обсуждалась на некоторых совещаниях в правительстве и лично премьер-министром страны Джастином Трюдо. Не исключено, что при дальнейшем ухудшении ситуации с распространением омикрон-штамма власти могут пойти на этот шаг.

В среду канадский министр по взаимодействию с регионами Доминик Леблан выступил с рекомендациями для граждан по поводу туристических маршрутов. Он посоветовал отказаться от путешествий из-за эпидемиологической обстановки. Затем было объявлено, что все иностранцы, кто въезжает в Канаду, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Ранее власти отменяли эту меру, но теперь снова вернули.

На текущий момент в Канаде полностью прошли вакцинацию более 80% жителей в возрасте от пяти лет и старше, 87% жителей указанного возраста поставили как минимум одну прививку.