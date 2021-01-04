Канадскую полицию сравнили с гестапо. Видео

В Сети появилось видео, сделанное 31 декабря в канадском городе Гатино. На нем видно, как шесть полицейских пытаются вывести из дома мужчину. Он сопротивляется настолько активно, что стражам правопорядка приходится применить силу и уложить лицом на снег.

Вокруг суетятся неизвестные люди, которые кричат, матерятся и просят полицейских отпустить задержанного. Ролик выложила пользователь Ezra Levant. Она объяснила, что была участницей предновогодней вечеринки из шести человек.

«В доме в Гатино, Канада, было шесть человек. Сосед настучал. Вошла полиция в стиле гестапо и напала на граждан. Будь проклят каждый политик, который создал этот мир изоляции, а сам сбежал во Флориду или на Гавайи», — написала она.

В полицию Гатино сообщение о собрании людей поступило от граждан примерно в 23:10 местного времени.

«Агенты попросили собравшихся разойтись, но они отказались», — прокомментировал лейтенант Эрик Симар.

По его словам, изначально полицейские собирались просто предупредить тусовщиков, но после потасовки им ничего не оставалось как предъявить обвинение в правонарушении. Штраф может составить 1546 долларов с человека.

Доставленного в отделение мужчину уже отпустили. Ни один полицейский при его задержании не пострадал.

Во Франции полицейские оштрафовали около 200 участников незаконной рейв-вечеринки. Тусовщики танцевали два дня, в ответ на претензии сожгли полицейскую машины и избили трех служителей правопорядка.