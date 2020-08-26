Канадского рыбака испугал собственный улов

Предполагается, что выловленной рыбой оказалась носатая химера, которая обитает на глубине от 200 метров до трех километров. По словам экспертов, что у этого существа есть ядовитый шип, и рыбакам повезло, что они поймали его мертвым.

«У химер длинная заостренная морда. Их зеленые глаза ярко-неонового цвета, что придает им сюрреалистический или чудовищный эффект», — пояснили специалисты.