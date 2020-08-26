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    26 августа 2020, 15:39

    Канадского рыбака испугал собственный улов

    Артур Блянихов

    В Канаде местные рыболовы поймали необычную живность с большим носом, неоновыми глазами и плавниками, похожими на полукрылья. Об этом сообщил «Царьград».

    Предполагается, что выловленной рыбой оказалась носатая химера, которая обитает на глубине от 200 метров до трех километров. По словам экспертов, что у этого существа есть ядовитый шип, и рыбакам повезло, что они поймали его мертвым.

    «У химер длинная заостренная морда. Их зеленые глаза ярко-неонового цвета, что придает им сюрреалистический или чудовищный эффект», — пояснили специалисты.

    Новости SMI.FM