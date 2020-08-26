Канадского рыбака испугал собственный улов
В Канаде местные рыболовы поймали необычную живность с большим носом, неоновыми глазами и плавниками, похожими на полукрылья. Об этом сообщил «Царьград».
Предполагается, что выловленной рыбой оказалась носатая химера, которая обитает на глубине от 200 метров до трех километров. По словам экспертов, что у этого существа есть ядовитый шип, и рыбакам повезло, что они поймали его мертвым.
«У химер длинная заостренная морда. Их зеленые глаза ярко-неонового цвета, что придает им сюрреалистический или чудовищный эффект», — пояснили специалисты.