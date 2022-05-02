Канадского генерала Тревора Кадиера арестовали при попытке побега с территории «Азовстали» в Мариуполе. Сообщения об этом появились в СМИ и соцсетях.

По распространившимся данным, генерал руководил биолабораторией № 1, где 18 человек работали со смертельными вирусами. Кадиера доставили в Москву, где он предстанет перед судом.

Пользователи Twitter заметили, что, если это правда, самым гуманным наказанием для канадского генерала могло бы стать испытание на нем новых медицинских препаратов.

Ранее RТ передал слова военных ВСУ о том, что на «Азовстали» есть генерал-наемник, находящийся на связи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным Минобороны РФ, с территории комбината эвакуировали 101 мирного жителя, среди которых женщины и дети. Людей вывели по гуманитарным коридорам. Им предоставили питание, ночлег и медпомощь в селе Безыменное.

Оборонное ведомство поделилось кадрами эвакуации людей с «Азовстали».