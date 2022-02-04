Канадский телеканал CBC объяснился за ложь о России

Заявление ведущей канадского телеканала CBC Нил Коксал о причастности России к протестам дальнобойщиков на границе с США вынудило руководство внести корректировку в подписи к уже опубликованному видео. Оно доступно на сайте телеканала.

Теперь там говорится, что ведущей «нужно было сослаться на опасения экспертов, что Россия может использовать свои возможности, чтобы внести замешательство среди союзников Украины».

Местные новостные сайты отметили, что канадскому телеканалу стыдно не знать, кто стоит за акциями протестов водителей большегрузов, чьи имена давно известны. Кроме того, ни один из экспертов никогда не указывал на причастность России к этим акциям.

Вопрос о причастности России к протестам дальнобойщиков ведущая Коксал задала министру общественной безопасности Канады Марко Мендичино. На это он ответил, что полагается на мнение экспертов в этом вопросе. Он отметил, что пока таких заявлений к нему не поступало.

Канадские дальнобойщики вышли на акции протеста 29 января. Они выдвинули требования снять все ограничения введенные в стране из-за пандемии. Несмотря на то, что собрания проходят мирно, полиция уже завела несколько уголовных дел в отношении протестующих.