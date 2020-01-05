Канадский самолет потерял колесо во время взлета. Видео

Самолет авиакомпании Air Canada при взлете потерял колесо. Происшествие снял на видео пассажир, сидевший у окна в районе крыла лайнера.

На кадрах видно, как колесо при взлете начинает дымиться, а потом и вовсе отваливается. Когда самолет оказался в воздухе, хорошо видно, что части шасси не хватает.

Как сообщило Radio Canada, после взлета пилоты приняли решение об экстренной посадке. Для этого лайнера потребовалось выработать топливо, самолет кружил над аэропортом около часа. Посадка прошла успешно.

Происшествие случилось с авиалайнером Bombardier Dash 8, который должен был лететь из Монреаля в канадский Сегеней. На борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал, пишет Газета.ru.

Представитель Jazz Aviation Манон Стюарт отметил, что пилоты авиакомпании достаточно опытные, чтобы благополучно справляться с такими ситуациями.

Пассажиров доставят в Сегеней резервным бортом. Первый самолет предстоит осмотреть и отремонтировать. На место происшествия прибыло руководство авиакомпании.