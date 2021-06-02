Канадский рыбак спас белку от агрессивных окуней

В Канаде рыбак Мэтт Майерс спас белку, которую в воде кусали окуни. Животное смогло отбиться от рыб и забраться по веслу на лодку спасителя.

Мэтт Майерс рассказал, что ловил полосатого окуня на реке Мирамиши, когда увидел несколько окуней, плещущихся на поверхности воды.

«Я наблюдал за каким-то всплеском. Я сначала подумал, что окуни нападают на палку, но потом понял, они кусают животное», — сказал Майерс в интервью CBC News.

Подплыв поближе, рыбак понял, что рыбы кусали белку. Майерс с помощью весла подхватил белку на байдарку и отвез ее к берегу.

Майерс предположил, что самец окуня принял движения белки за всплеск самки окуня, готовящейся отложить икру, и это привлекло десятки агрессивных самцов, желающих оплодотворить их.

«Я не думаю, что они пытались съесть животное», — отметил Майерс.