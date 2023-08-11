Мир 11 августа 2023, 17:29 Канадский производитель автозапчастей Magna избавился от бизнеса в России «Коммерсант»: канадская компания Magna продала бизнес в России за $15 млн РИА «Новости»

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Компания Magna International из Канады, занимающаяся производством автомобильных комплектующих, продала российский бизнес, сообщил «Коммерсант». По данным издания, часть активов приобрел отечественный «Е-Мобиль». Кто приобрел оставшиеся объекты — неизвестно.

По данным источников, сделка могли совершить в интересах покупателя, пожелавшего остаться неназванным. Журналисты изучили отчетность Magna по итогам второго квартала. Аналитики компании отметили, что производитель избавился от бизнеса 1 августа, за что получил 15 миллионов долларов (около полутора миллиардов рублей).

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Во втором квартале 2022-го организация списала почти 400 миллионов долларов из-за приостановки работы предприятий в России. Речь идет о заводах в Калуге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах. Компания производила сиденья и пластиковые детали для ряда иномарок.

После начала спецоперации фирмы из Европы потеряли около 100 миллиардов евро в России. Аналитики выяснили, что в цене потеряли акции 176 компаний.