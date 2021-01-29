Канадский профессор после смерти продолжил вести лекции для студентов

Студент монреальского университета Конкородия Аарон Ансуини случайно обнаружил, что профессор Франсуа-Марк Ганьон, онлайн преподававший историю искусств умер в 2019 году от коронавируса. Юноша прослушал лекцию и решил задать педагогу несколько вопросов. Выяснилось, что занятие было записано еще при жизни профессора.

Как сообщили изданию Slate в университете, Ганьон технически дает лекции и продолжает работу.

Аарон Ансуини написал в Twitter, что люди учатся по учебникам давно умерших авторов и в этом нет ничего удивительного. Но обычно об этом они узнают не случайно, написав автору лекции.

«Простите, но я тут узнал, что профессор онлайн-курса, который я посещаю, умер в 2019 году и технически он все еще дает лекции и буквально остается моим профессором на этом курсе. Я учусь по лекциям, которые записали до его смерти, и это отличные лекции, но что?!» — написал юноша.

Курс истории искусств ведет в монреальском университет другой человек. Но лекции профессора Ганьона используются в записи как в отдельном онлайн-курсе, так и на онлайн-занятиях.

Сын покойного профессора заявил DailyNews, что его отец не стал бы возражать.

«Он был бы только счастлив узнать, что множество студентов все еще извлекают пользу из его лекций», — сообщил Ганьон-младший.

Жена «бессмертного» профессора положительно отнеслась к тому, что ее муж все еще работает.

«Удивительно, что смерть некоторых людей не является окончательной и их присутствие продолжается», — отметила она.