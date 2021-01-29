Канадский профессор после смерти продолжил вести лекции для студентов
Как сообщили изданию Slate в университете, Ганьон технически дает лекции и продолжает работу.
Аарон Ансуини написал в Twitter, что люди учатся по учебникам давно умерших авторов и в этом нет ничего удивительного. Но обычно об этом они узнают не случайно, написав автору лекции.
«Простите, но я тут узнал, что профессор онлайн-курса, который я посещаю, умер в 2019 году и технически он все еще дает лекции и буквально остается моим профессором на этом курсе. Я учусь по лекциям, которые записали до его смерти, и это отличные лекции, но что?!» — написал юноша.
Курс истории искусств ведет в монреальском университет другой человек. Но лекции профессора Ганьона используются в записи как в отдельном онлайн-курсе, так и на онлайн-занятиях.
Сын покойного профессора заявил DailyNews, что его отец не стал бы возражать.
«Он был бы только счастлив узнать, что множество студентов все еще извлекают пользу из его лекций», — сообщил Ганьон-младший.
Жена «бессмертного» профессора положительно отнеслась к тому, что ее муж все еще работает.
«Удивительно, что смерть некоторых людей не является окончательной и их присутствие продолжается», — отметила она.