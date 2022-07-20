Канадский премьер назвал правильным решение вернуть турбину для «Северного потока»

Решение о возвращении Германии турбины для «Северного потока» было сложным, но правильным. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Решение [о передаче турбины] было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», — привел слова Трюдо телеканал Global News.

Как отметил канадский премьер, страна вернет турбину в том числе для того, чтобы поддержать Германию и Европу на фоне реального вызова, с которым они столкнулись в энергетической сфере.

С середины июня газ по «Северному потоку» поставляли в ограниченном режиме. Трубопровод стали использовать лишь на 40% от максимальной мощности. Тогда «Газпром» заявлял, что причиной стали задержки в ремонте турбин немецкой Siemens. В середине июля Канада пообещала вернуть турбину после многочисленных просьб со стороны Германии. Это решение подтвердил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон.

Сейчас поставки газа по «Северному потоку» остановлены в связи с плановым техническим обслуживанием. Работы продлятся по 21 июля.