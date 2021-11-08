Канадский политик ушел в отставку из-за пьянства во время работы

В Канаде ушел в отставку министр лесной промышленности и сельского хозяйства провинции Альберта Девин Дришен. Политик принял такое решение после обвинений в распитии алкоголя на рабочем месте. Об этом написало издание The Globe and Mail.

«Я передал премьер-министру [Альберты] Джейсону Кенни заявление о своей отставке с должности министра, и оно было принято. Я признаю, что мое личное поведение по отношению к алкоголю стало проблемой для правительства в целом», — процитировала «Газета.ru» сообщение Дришена в Facebook.

Министр написал, что сожалеет о содеянном, и добавил, что сейчас ему необходимо сосредоточиться не на работе, а на личном здоровье и благополучии.