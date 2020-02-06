Канадский пилот экстренно посадил самолет, чтобы спасти собаку
Пилот пассажирского самолета совершил экстренную посадку лайнера, чтобы спасти собаку, которая находилась в багажном отделении. Там сломалась система отопления, и животное могло погибнуть от переохлаждения. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Инцидент произошел во время перелета из Тель-Авива в Торонто. Когда стало известно о поломке в багажном отсеке, пилот связался с диспетчерами ближайшей воздушной гавани, чтобы получить разрешение на экстренную посадку.
Владелец пса выразил пилоту благодарность. Рейс задержался на 1,5 часа, но другие пассажиры не рассердились, проявив понимание.