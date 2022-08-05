Канадский министр заявил, что транзит газа через Украину не заменит «Северный поток»

Транзит газа в Европу через Украину не сможет стать альтернативой «Северному потоку». Об этом предупредил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Ранее власти Украины заявили, что транзит сможет стать заменой «Северного потока» и выступили против возврата отремонтированной турбины для газопровода. Уилкинсон в ответ указал на то, что поставки через украинскую территорию будут значительно меньше объема топлива, которое может идти по российскому газопроводу, написал РБК.

По словам министра, к такому выводу он пришел, обсудив предложения властей Украины с с техническими экспертами Международного энергетического агентства и официальными лицами Германии и Евросоюза.

Турбина для газопровода была на ремонте в Канаде. Возврат двигателя затормозили канадские санкции против России. В конце концов канадские власти решили отправить турбину в Россию через Германию. В «Газпроме» накануне заявили, что поставка двигателя из Канады в ФРГ создает риски, связанные с применением санкций ЕС.

Из-за отсутствия турбины прокачка газа по «Северному потоку» была сокращена в июне до 33 миллионов кубометров, то есть до 20% от его мощности.