Мир 15 ноября 2022, 04:13 Канадских арендодателей уличили в издевательствах над украинскими беженцами Globe and Mail: хозяева квартир в Канаде использовали украинцев, требуя большие залоги РИА «Новости»

Читать 360tv в

Канадские арендодатели используют украинских беженцев, требуя с них непомерную единовременную плату за жилье — залог за полгода или даже год вперед. Истории украинских иммигрантов рассказала газета Globe and Mail.

45-летняя Галина приехала в Канаду еще в марте. Несколько месяцев она пыталась снять квартиру, но постоянно сталкивалась с требованием заплатить за жилье за шесть месяцев вперед. По ее словам, влияние на арендодателей оказывает отсутствие кредитной истории и тот факт, что она только начала работать.

Реклама

Издание отмечает, что это далеко не единичный случай. По данным благотворительных организаций, часть прибывающих в Онтарио украинских беженцев не может найти себе жилье, потому что некоторые арендодатели требуют залог за аренду на шесть месяцев или даже на год вперед. А это запрещено местными законами. Более того, собеседники издания отмечают, что даже когда дело доходит до оплаты целого года аренды, хозяева все еще разборчивы.

Реклама

«Арендодатели пользуются беженцами. Требовать залог за шесть месяцев или один год — просто бесчеловечно», — сказала исполнительный директор Центра для новоприбывающих Peel Эффат Гассеми.

По словам Гассеми, первые волны украинских беженцев все встречали с распростертыми объятиями. Местные жители предоставляли им свои подвалы и пустые комнаты, зачастую не беря оплату. Но сейчас в страну прибывает слишком много украинцев, а канадцы постепенно перестали быть открытыми и любезными.

По данным федерального правительства, с начала года в Канаду прибыли более 112 тысяч граждан Украины.