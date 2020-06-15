    15 июня 2020, 09:25

    Канадские военные вернутся на Украину для обучения солдат

    Эля Данилюк

    Канадские военные инструкторы возобновят свою тренировочную миссию на Украине после небольшого перерыва. Об этом заявило Министерство национальной обороны Канады, сообщил телеканал CBC.

    В ближайшее время во Львов прилетят около 90 военнослужащих, еще 50 специалистов прибудут позже. Они пройдут обязательный 14-дневный карантин и только после этого приступят к обучению.

    Тренировки для солдат украинской армии проходят во Львовской области с 2015 года. В составе миссии — около 200 специалистов. Большинство из них в апреле вернулись на родину из-за ситуации с коронавирусом. Тренировки возобновят в самое ближайшее время. Обучение продолжится до 2022 года.

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