Канадские военные вернутся на Украину для обучения солдат

В ближайшее время во Львов прилетят около 90 военнослужащих, еще 50 специалистов прибудут позже. Они пройдут обязательный 14-дневный карантин и только после этого приступят к обучению.

Тренировки для солдат украинской армии проходят во Львовской области с 2015 года. В составе миссии — около 200 специалистов. Большинство из них в апреле вернулись на родину из-за ситуации с коронавирусом. Тренировки возобновят в самое ближайшее время. Обучение продолжится до 2022 года.

Ранее украинское консалтинговое агентство Defense Express сообщило, что американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress могут так далеко улетать, что готовы ударить по Сибири и Арктике. Российский эксперт назвал такие планы дикими и похожими на сюрреализм.