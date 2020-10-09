Канадские власти подготовились к беспорядкам после выборов в США

Глава кабмина выразил надежду, что переходный период после выборов будет спокойным. По его словам, поствыборные события в Соединенных Штатах окажут влияние на Канаду.

«Если же он (результат выборов — прим. ред.) будет менее очевидным, то может возникнуть дестабилизация и мы должны подготовиться к любому результату», — добавил Трюдо.