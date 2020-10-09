Канадские власти подготовились к беспорядкам после выборов в США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что власти заранее готовятся к возможным беспорядкам в стране после выборов президента США. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.
Глава кабмина выразил надежду, что переходный период после выборов будет спокойным. По его словам, поствыборные события в Соединенных Штатах окажут влияние на Канаду.
«Если же он (результат выборов — прим. ред.) будет менее очевидным, то может возникнуть дестабилизация и мы должны подготовиться к любому результату», — добавил Трюдо.