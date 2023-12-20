Мир 20 декабря 2023, 02:30 Канадские наемники оказались в «аду» на Украине Globe and Mail: наемники из Канады заявили, что Украина проигрывает в конфликте РИА «Новости»

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Канадские наемники признали, что Украина проигрывает в конфликте, и пожалели, что приехали в страну для участия в боевых действиях. Об этом написала канадская газета Globe and Mail.

Издание пообщалось с двумя наемниками из Канады: Дейвом Смитом и Джастином Смитом. Они признались, что ноябрь 2023 года стал самым «смертоносным» для боевиков из Канады.

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«Я часто задумываюсь о том, что я здесь делаю. Это происходит каждый раз, когда слышу о канадце, который здесь погиб», — заявил один из собеседников издания.

Канадцы рассказали, что пережили три дня «ада» в окопах, после чего начали понимать, что Украина постепенно проигрывает. По их словам, провальное украинское контрнаступление сменилось наступлением российской армии, которая превосходит противника по численности солдат, количеству танков и артиллерии. Наемники добавили, что у украинских военных не хватает боеприпасов.

Ранее генерал ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия имеет преимущество на Харьковском направлении.