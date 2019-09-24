Канадские гризли едва не разорвали друг друга. Чем занимался в это время волк?
Два медведя гризли решили выяснить отношения прямо на шоссе в канадской провинции Британская Колумбия. Видео с дракой попало в Сеть, и его оценили уже более двух миллионов человек. Внимательные пользователи заметили на кадрах еще одного представителя дикого мира. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на NDTV.
Видео сняла местная жительница Кари МакГилливрей, не испугавшаяся разъяренных хищников.
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На кадрах видно, как медведи начинают рычать друг на друга, соревнуясь в громкости рева. Затем конфликт перерастает в драку. Гризли поднимаются во весь рост на задние лапы и начинают ожесточенную схватку.
Ролик прерывается на моменте, когда медведи, немного устав, стремительно направляются в сторону оператора, который, по всей видимости, все же перестраховался и спрятался ради своей безопасности.
Между тем на заднем плане появляется еще и волк, однако он не решается приблизиться и наблюдает за конфликтом издалека.
За несколько дней ролик стал вирусным. Его посмотрели более 2,5 миллиона человек.