Канадские гризли едва не разорвали друг друга. Чем занимался в это время волк?

Видео сняла местная жительница Кари МакГилливрей, не испугавшаяся разъяренных хищников.

Волки начали нападать на крымчан Подробнее

На кадрах видно, как медведи начинают рычать друг на друга, соревнуясь в громкости рева. Затем конфликт перерастает в драку. Гризли поднимаются во весь рост на задние лапы и начинают ожесточенную схватку.

Ролик прерывается на моменте, когда медведи, немного устав, стремительно направляются в сторону оператора, который, по всей видимости, все же перестраховался и спрятался ради своей безопасности.

Между тем на заднем плане появляется еще и волк, однако он не решается приблизиться и наблюдает за конфликтом издалека.

За несколько дней ролик стал вирусным. Его посмотрели более 2,5 миллиона человек.