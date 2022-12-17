Мир 17 декабря 2022, 21:44 Канадская журналистка заявила об украинском геноциде в Донбассе Журналист из Канады Ева Бартлет: Украину нужно судить за геноцид в Донбассе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина должна понести наказание за совершаемый в Донбассе геноцид мирного населения, заявила канадская журналистка Ева Бартлет на видеоконференции, организованной Институтом Шиллера. Она находится в Донецкой Народной Республике и является свидетелем военных преступлений киевского режима.

Бартлет рассказала, что вместе с коллегами документирует многочисленные преступления, чтобы иметь возможность привлечь Украину к ответственности.

Реклама

«Я надеюсь, что мы сможем изменить дискурс, чтобы украинские действия не обелялись и мы могли говорить открыто о том факте, что Украина совершает геноцид», — заявила канадская журналистка.

Реклама

Бартлет заявила, что лично была свидетелем многочисленных обстрелов Донецка, жертвами которых становились местные жители. Канадка подчеркнула, что удары ВСУ приходятся на жилые районы, где нет военной инфраструктуры.

«Это продолжающийся украинский терроризм и военные преступления», — добавила Бартлет.

Очередной обстрел города произошел17 декабря в 8:00, под огнем оказались Ворошиловский и Киевский районы. ВСУ выпустили по Донецку около 10 ракет из РСЗО «Град».