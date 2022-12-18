Мир 18 декабря 2022, 03:48 Канадская журналистка выразила надежду, что цели спецоперации на Украине удастся достигнуть Журналист из Канады Ева Бартлет: надеюсь, что Россия достигнет всех целей СВО на Украине РИА «Новости»

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Независимая канадская журналистка Ева Бартлет выразила надежду, что Россия достигнет целей спецоперации на Украине. Канадка приняла участие в видеоконференции от Института Шиллера и рассказала о ситуации в Донбассе.

Бартлет находится в ДНР. Она сообщила о постоянных обстрелах мирных жителей республики со стороны ВСУ. Журналистка подчеркнула, что эта информация противоречит тому, что говорят на Западе о СВО.

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Бартлет отметила, что люди в Донбассе живут «в аду» с 2014 года. Она заявила, что этой ситуации можно было избежать, если бы переговоры вели «честные игроки», а киевский режим и его западные кураторы никогда не планировали мирное решение конфликта. В начале 2022 года ВСУ усилили обстрелы ДНР и ЛНР, что вынудило Россию вмешаться.

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«Очевидно, что Россия, которая до последнего момента пыталась найти мирное решение, была вынуждена начать эту военную операцию. <…> Во имя мира для всех в Донбассе и для украинцев я надеюсь, что Россия достигнет своих целей по денацификации и демилитаризации Украины», — заявила журналистка.

Бартлет заявила, что действия Украины в Донбассе можно квалифицировать как геноцид населения и за этим должно последовать наказание.