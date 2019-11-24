Канадская газета пригласила жителей на рождественскую фотосессию с сатаной
Реклама, которая привлекла внимание пользователей соцсетей, была размещена пользователем на Reddit. Вместо «Фотографии с Сантой» в объявлении было написано «Фотографии с сатаной».
Несмотря на то, что газета была напечатана только 21 ноября, новость об опечатке довольно быстро разошлась по соцсетям и изданию пришлось извиняться. Как сообщает Narcity, в редакции отметили, что уже слишком поздно, чтобы исправить объявление и ущерб нанесен.
«Этому нет никакого оправдания, и мы не собираемся это использовать для чего-либо», — заявили в редакции.
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В администрации Кортни отметили, что были удивлены ошибкой, которую они назвали «сюрпризом». В то же время там заявили, что ошибки случаются.
Тем временем мероприятие вызвало небывалый ажиотаж. На Reddit у снимка 54 комментария, и каждый пользователь, кажется, готов прийти на праздник не только, чтобы сфотографироваться с сатаной, но и чтобы побыть им.
«Кажется, кому-то нужно раздобыть костюм сатаны и пойти позировать», — отметил один из пользователей.
«Я готов», — тут же ответил другой.
«Я надеюсь, что это действительно случится», — заметил третий.
«Разница между Сантой, сатаной и Сантаной (американский певец — прим.ред.)»