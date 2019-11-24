Канадская газета пригласила жителей на рождественскую фотосессию с сатаной

Редактор газеты канадского города Кортни опечатался и пригласил жителей на фотосессию с сатаной. Так в городе готовятся к Рождеству.

Реклама, которая привлекла внимание пользователей соцсетей, была размещена пользователем на Reddit. Вместо «Фотографии с Сантой» в объявлении было написано «Фотографии с сатаной».

Несмотря на то, что газета была напечатана только 21 ноября, новость об опечатке довольно быстро разошлась по соцсетям и изданию пришлось извиняться. Как сообщает Narcity, в редакции отметили, что уже слишком поздно, чтобы исправить объявление и ущерб нанесен.

«Этому нет никакого оправдания, и мы не собираемся это использовать для чего-либо», — заявили в редакции.

Список желаний девочки на Рождество шокировал ее отца и поразил пользователей соцсети Подробнее

В администрации Кортни отметили, что были удивлены ошибкой, которую они назвали «сюрпризом». В то же время там заявили, что ошибки случаются.

Тем временем мероприятие вызвало небывалый ажиотаж. На Reddit у снимка 54 комментария, и каждый пользователь, кажется, готов прийти на праздник не только, чтобы сфотографироваться с сатаной, но и чтобы побыть им.

«Кажется, кому-то нужно раздобыть костюм сатаны и пойти позировать», — отметил один из пользователей.

«Я готов», — тут же ответил другой.

«Я надеюсь, что это действительно случится», — заметил третий.

«Разница между Сантой, сатаной и Сантаной (американский певец — прим.ред.)»