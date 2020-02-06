Канадец не захотел платить алименты и просто сжег миллион долларов

Жена канадского бизнесмена решила развестись с бывшим возлюбленным и потребовала алиментов. Мужчина отказался платить и долго скрывал свои доходы от суда. Во время очередного заседания он заявил, что сжег 750 тысяч долларов. В итоге предприниматель угодил в тюрьму.

Брюс МакКонвиль разводился с женой в Верховном суде Оттавы, пишет Ottawa Citizen. Во время заседания он отказался предоставить информацию о своих доходах. Бизнесмен и бывший кандидат в мэры города рассказал, что снял со всех счетов более миллиона канадских долларов (около 750 тысяч долларов США, или 47 миллионов рублей). Но сейчас у него якобы уже нет этих денег.

Судья Кевин Филлипс настоял, чтобы МакКонвиль объяснил, куда дел все деньги. Предприниматель заверил, что сжег их. Первую часть суммы он спалил в сентябре, а от второй избавился в декабре. Никаких доказательств бизнесмен предоставить не смог, но попытался убедить судью в правдивости своих слов.

Адвокат жены не поверил в объяснения МакКонвиля, назвав их чепухой. Он отметил, что мужчина каждый месяц тратит на свои расходы порядка девяти тысяч канадских долларов. Эти цифры были в документах.

В итоге МакКонвиля отправили на месяц в тюрьму за попытку скрыть данные о своем доходе и имуществе. Бизнесмена обязали еще выплатить штраф бывшей жене. Он должен отдавать каждый день по 1,5 тысячи долларов США.