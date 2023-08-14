Мир 14 августа 2023, 17:01 Канаде предложили решить спор вокруг Ан-124 мирным путем «Волга-Днепр» предложила Канаде решить спор о самолете Ан-124 мирным путем РИА «Новости»

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Российская авиакомпания «Волга-Днепр» направила официальное письмо властям Канады с предложением разрешить вопрос вокруг конфискованного самолета Ан-124 мирным путем. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«„Волга-Днепр“ в официальном уведомлении проинформировала Канаду о споре в связи незаконным захватом самолета Ан-214-100, а также предложила урегулировать спор мирным путем в соответствии с соглашением между СССР и Канадой от 20 ноября 1989 года», — указали в заявлении.

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Экземпляры писем получили премьер-министр Канады, министр финансов, министр транспорта, генерал-губернатор, глава МИД, генеральный прокурор, посол страны в России.

Российская компания отметила, что если спор не удастся урегулировать в течение полугода после получения уведомления канадской стороной, то «Волга-Днепр» откроет арбитражное разбирательство.

В начале 2023 года канадские власти задержали российский грузовой борт, обосновав это решение санкционным режимом.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны передадут конфискованный Ан-124 Украине.