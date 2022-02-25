Канада запретила своим самолетам летать над Украиной

Министерство транспорта Канады запретило национальным авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Украины и прилегающих зонах, включая Москву. То же самое относится зарегистрированным в стране самолетам. Об этом говорится в заявлении Минтранса.

«В ответ на разворачивающийся на Украине конфликт мы выпустили уведомление, запрещающее канадским операторам и владельцам зарегистрированных в Канаде самолетов входить в воздушное пространство Украины», — сообщили в ведомстве.

Запрета распространяется на пространство, включающее Москву, Ростов, а также белорусский Минск и молдавский Кишинев.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам сообщил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. По словам главы государства, подобных «решительных и незамедлительных» действий требуют обстоятельства., прит которых признанные Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью.

Путин призвал военнослужащих украинской армии отказаться выполнять приказы своих властей и сложить оружие. Позднее в Минобороны рассказали, что ВС РФ высокоточными средствами поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию Украины. Мирным жителям ничего не угрожает, заверили в министерстве.