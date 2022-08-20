Канада заявила об отсутствии возможности помочь Европе с поставками газа

Канада не в состоянии существенно поддерживать Европу в вопросе поставок газа в краткосрочной перспективе. Об этом заявил премьер страны Джастин Трюдо.

«Честно говоря, мы не очень многое можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь с приближающимися зимними трудностями», — — сказал Трюдо, выступая перед журналистами. Его слова привело РИА «Новости».

На какую помощь с канадской стороны могут в действительности рассчитывать потребители в Европе, Трюдо не уточнил. Но он пояснил, что этот вопрос планирует обсуждать на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. В воскресенье глава правительства ФРГ посетит Канаду.

«Мы планирует посвятить краткосрочным вызовам (Европы) и тому, что и где можем сделать, значительную часть обсуждений с канцлером», — сообщил канадский премьер.

«Газпром» объявил о временной — с 31 августа по 2 сентября — остановке работы единственной турбины «Северного потока». После этого сообщения цена на газ в Европе взлетела сразу более чем на 8%. Единственный рабочий газоперекачивающий аппарат остановят на три дня для проведения ремонта.