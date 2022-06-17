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    17 июня 2022, 06:02

    Канада заинтересовалась решением проблемы застрявших турбин для «Северного потока»

    Reuters: Канада обсудила с Германией поставку турбин для «Северного потока»

    Екатерина Виславская

    Министерство природных ресурсов Канады начало переговоры с Министерством экономики Германии по вопросу поставки турбин для «Северного потока — 1». Об этом сообщил RT со ссылкой на Reuters.

    Канада заинтересовалась решением проблемы застрявших турбин для «Северного потока»

    «Правительство Канады активно обсуждает с Германией рассматриваемые турбины, и мы работаем над достижением решения», — заявили канадские чиновники.

    Оборудование для компрессорной станции газопровода производства Siemens Energy было отправлено в Монреаль на техобслуживание. Из-за санкций немецкая компания не может вернуть его в Россию. В свою очередь, Газпром может по этой причине ограничить пропускную способность газопровода.