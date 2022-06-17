Канада заинтересовалась решением проблемы застрявших турбин для «Северного потока»

Министерство природных ресурсов Канады начало переговоры с Министерством экономики Германии по вопросу поставки турбин для «Северного потока — 1». Об этом сообщил RT со ссылкой на Reuters.

«Правительство Канады активно обсуждает с Германией рассматриваемые турбины, и мы работаем над достижением решения», — заявили канадские чиновники.

Оборудование для компрессорной станции газопровода производства Siemens Energy было отправлено в Монреаль на техобслуживание. Из-за санкций немецкая компания не может вернуть его в Россию. В свою очередь, Газпром может по этой причине ограничить пропускную способность газопровода.