Мир 09 июля 2023, 02:07 Канада выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов Власти Канады выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Канады выступили против передаче Украине кассетных боеприпасов для их применения на поле боя. Об этом сказано в опубликованном 7 июля заявлении, сообщил CTV News.

«Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец последствиям их применения для гражданского населения, особенно для детей», — сказано в документе.

Реклама

Правительство заявило, что Канада поддерживает Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. В документе подчеркивается, что страна «серьезно относится» к своим обязательствам в рамках заявленной конвенции.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер назвал причину передачи кассетных боеприпасов Украине. По его словам, у США больше не осталось стандартных 155-миллиметровых боеприпасов.

Ппоставки ВСУ кассетных боеприпасов не изменят ход проведения специальной операции, считает врио главы ДНР Денис Пушилин. Он не исключил, что на такой шаг США, в частности, могли пойти от безысходности, понимая провал контрнаступления украинских военных.