09 июля 2023, 02:07
Канада выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов
Власти Канады выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов
Власти Канады выступили против передаче Украине кассетных боеприпасов для их применения на поле боя. Об этом сказано в опубликованном 7 июля заявлении, сообщил CTV News.
«Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец последствиям их применения для гражданского населения, особенно для детей», — сказано в документе.
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Правительство заявило, что Канада поддерживает Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. В документе подчеркивается, что страна «серьезно относится» к своим обязательствам в рамках заявленной конвенции.
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер назвал причину передачи кассетных боеприпасов Украине. По его словам, у США больше не осталось стандартных 155-миллиметровых боеприпасов.
Ппоставки ВСУ кассетных боеприпасов не изменят ход проведения специальной операции, считает врио главы ДНР Денис Пушилин. Он не исключил, что на такой шаг США, в частности, могли пойти от безысходности, понимая провал контрнаступления украинских военных.
Канада
Оружие
Украина
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