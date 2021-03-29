Канада ввела санкции против России и Украины из-за Крыма

Канада ввела санкции против двух физических лиц и четырех компаний из РФ и Украины из-за Крыма. Об этом сообщил МИД страны.

«Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) и Положением о специальных экономических мерах (Украина) в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым», — процитировал ТАСС заявление ведомства.

В санкционный список попали два физических лица — генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин.

Кроме того, туда внесли четыре предприятия. Речь идет про АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск», «Ленпромтранспроект», Крымскую первую страховую компанию и Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога».

В канадском ведомстве подчеркнули, что эти санкции согласованы с действиями, которые предпринимает Евросоюз и Великобритания, а также скоординированы с Автралией. Они служат дополнением к санкциям, которые ввели до этого.