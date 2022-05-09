Канада ввела санкции против российских физлиц и организаций

Канада анонсировала введение санкций против 40 физических лиц и пяти компаний России. Россияне и организации прямо или косвенно связаны с оборонным комплексом РФ, заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

Премьер Канады заявил, что новые меры в отношении России включают санкции против 21 физического лица, и в отношении 19 лиц в российском оборонном секторе. В список попали пять организаций «за оказание косвенной или прямой поддержки российским Вооруженным силам».

США расширили санкции против России, в список внесли 33 человека, 22 компании и 70 судов под флагом РФ. Рестрикции коснулись топ-менеджеров Сбербанка и Газпромбанка. В санкционный список попали Московский индустриальный банк и его дочерние компании.