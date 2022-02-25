Канада ввела санкции против российских депутатов, голосовавших за признание ЛНР и ДНР

Канада объявила о введении дополнительных санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. В частности, под санкции попал 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

«Поправки будут включать 351 члена Госдумы России, проголосовавших за решение о признании независимости так называемых Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении.

Также дополнительные санкции налагают ограничения на 31 человека, которые являются, по мнению руководства Канады, «ключевыми членами ближайшего окружения президента Путина», его близкими и членами семей некоторых лиц, уже находящихся под санкциями.

Кроме того, ограничения налагаются на 27 «ключевых» финансовых учреждений.

Ранее о дополнительных санкция в отношении РФ сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, под ограничения попали 58 физических и юридических лиц. По мнению Трюдо, новые санкции будут иметь «широкое влияние» и помешают проведению военной спецоперации РФ на Украине.

Новые ограничения в отношении РФ страны Запада начали вводить 24 февраля, когда стало известно о том, что президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию по демилитаризации Украины.