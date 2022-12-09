Мир 09 декабря 2022, 13:47 Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за нарушений прав человека МИД Канады сообщил о введении санкций против людей из России, Ирана и Мьянмы Unsplash

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Канадские власти ввели новые ограничительные меры против физических и юридических лиц из России, Мьянмы Ирана за «нарушения прав человека». Об этом написало агентство Reuters ​​​со ссылкой на заявление МИД Канады.

Под санкции подпали 33 высокопоставленных действующих или бывших российских чиновника. Кроме того, речь идет о шести организациях, которые причастны к «систематическим нарушениям прав человека» в отношении граждан, выступавших против спецоперации на Украине.

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Санкции вели против 22 иранцев, в том числе высокопоставленных представителей судебной и пенитенциарной систем, некоторых представителей государственных СМИ Ирана, сотрудников правоохранительных органов. Мера затронула и политическую элиту. Например, политических советников верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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Канадская сторона ввела санкции против трех юридических и 12 физических лиц Мьянмы, связанных с военными властями и способствующих насилию.