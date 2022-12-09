09 декабря 2022, 13:47
Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за нарушений прав человека
МИД Канады сообщил о введении санкций против людей из России, Ирана и Мьянмы
Канадские власти ввели новые ограничительные меры против физических и юридических лиц из России, Мьянмы Ирана за «нарушения прав человека». Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление МИД Канады.
Под санкции подпали 33 высокопоставленных действующих или бывших российских чиновника. Кроме того, речь идет о шести организациях, которые причастны к «систематическим нарушениям прав человека» в отношении граждан, выступавших против спецоперации на Украине.
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Санкции вели против 22 иранцев, в том числе высокопоставленных представителей судебной и пенитенциарной систем, некоторых представителей государственных СМИ Ирана, сотрудников правоохранительных органов. Мера затронула и политическую элиту. Например, политических советников верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.
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Канадская сторона ввела санкции против трех юридических и 12 физических лиц Мьянмы, связанных с военными властями и способствующих насилию.
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