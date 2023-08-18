Мир 18 августа 2023, 17:45 Канада ввела санкции против московских судов Канада ввела санкции против трех судов Москвы и 15 физических лиц Unsplash

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Власти Канады ввели новые антироссийские санкции, под которые попали три московских суда и 15 физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба правительства североамериканской страны.

Под ограничения попали Московский городской, Хамовнический и Басманный суды.

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Кроме того, в санкционном списке физических лиц их поименно не привели. Но в кабмине Канады уточнили, что туда попали представители органов безопасности и юстиции России.

Канада 20 июля также огласила новые санкции против России. Под них попали министерства науки, культуры и образования, представители Росатома, музыкальный исполнитель SHAMAN, режиссер Никита Михалков, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, артист Филипп Киркоров, рэпер Тимати, актер Иван Охлобыстин и другие.

Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия не оставит без ответа враждебные действия Канады.