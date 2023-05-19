Важное 19 мая 2023, 18:22 Канада ввела санкции против Генпрокуратуры России и Минобразования Канада ввела санкции против Минобразования и Генпрокуратуры России Freepik

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Власти Канады расширили антироссийские санкционные списки. В них включили Генпрокуратуру и Минобразования страны. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Ограничительные меры также ввели против уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и ряда депутатов Государственной думы. Рестрикции также коснулись главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. Всего в санкционные списки попали 17 российских граждан и 18 юрлиц.

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Правительство Великобритании в пятницу тоже обновило санкционные списки в отношении России. В них попали 86 физлиц и компаний. Ограничения затронули людей и предприятия из сфер металлургии, энергетики, обороны, транспорта и финансов, связанных с Росатомом производителей передовых материалов и лазерных технологий. В частности, санкции ввели против президента концерна «Калашников» Алана Лушникова и гендиректора предприятия Владимира Лепина. Соединенное Королевство также запретило импорт российских алмазов, алюминия и меди.