Канада ввела новые антироссийские санкции

Власти Канады ввели новые санкции против России из-за ситуации вокруг Украины. Ограничения коснутся 10 сотрудников «Газпрома» и «Роснефти», сообщили в канадском министерстве иностранных дел.

«Данные меры накладывают ограничения на 10 ключевых лиц из двух важных компаний энергетического сектора России — „Газпром“ и „Роснефть“. Новые меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России», — заявил МИД Канады.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что решение принималось совместно с союзниками и партнерами страны в знак солидарности с Украиной. В Канаде отметили, что такая работа показывает широкую международную поддержку украинской стороны.

Ранее новые антироссийские санкции ввели США со своими союзниками. Под ограничительные меры попала не только РФ, но и Белоруссия. Американские санкции распространяются на 22 российских предприятия оборонного сектора. Власти страны намерены ввести меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.