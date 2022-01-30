Канада временно отозвала ряд сотрудников посольства на Украине

Часть персонала посольства Канады на Украине на время отзовут из страны. Дипломаты вернутся на родину. О таком решении властей сообщили в канадском МИД.

«Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников диппредставительства и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что дипмиссия в Киеве продолжит свою работу.

Ранее сообщалось, что Оттава временно отзывает семьи дипломатов с детьми до 18 лет из Украины в связи ситуацией на границе с РФ.

МИД Украины сообщил, что ранее четыре государства уведомили о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию — США, Великобритания, Австралия и Германия. Другие страны и международные организации, такие как Евросоюз, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО — в настоящее время не планируют эвакуации. Они считают, что для столь радикального шага пока нет весомых поводов.