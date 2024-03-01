01 марта 2024, 17:40
Канада усилила санкции против российских алмазов
МИД Канады распространил санкции против российских алмазов на бриллианты
Введенные в декабре Канадой санкции против российских алмазов распространили на ювелирную продукцию с изготовленными из них бриллиантами. На это указали в сообщении на сайте МИД страны.
В ведомстве подчеркнули, что таким образом хотят ударить по косвенному импорту добытых в России драгоценных камней.
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«Это согласуется с обязательствами, взятыми лидерами G7 в феврале, мае и декабре 2023 года, сократить доходы России от экспорта непромышленных алмазов», — отметили в публикации
Министр иностранных дел Канады Мелани Жолт заявила, что новые меры гарантируют жителям страны, что деньги за купленные драгоценности не пойдут в бюджет России
«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы ввели жесткие санкции против России мы будем продолжать это делать», — заявила министр.
Канада наряду с другими странами G7 ввела санкции против российского государственного концерна «Алроса» еще в 2022 году, запретив импорт или покупку необработанных алмазов производителя.
Евросоюз включил «Алросу» в санкционные списки в январе 2024 года.
Российский концерн объединяет группу алмазодобывающих предприятий, которые занимаются добычей драгоценных камней на месторождениях Якутии, Архангельской области и стран Африки.
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