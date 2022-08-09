Канада ушла от ответа, есть ли на Украине ее военные
Глава генштаба Канады Эйр не ответил, есть ли на Украине есть канадские военные
Глава генерального штаба Канады Уэйн Эйр ушел от ответа на вопрос, есть ли на Украине канадские военные. Военного интервьюировал телеканал CBC.
«Мы никогда не будем говорить о негласных или деликатных специальных операциях — подтверждать или отрицать их. <…> Если бы это было правдой, это поставило бы наши войска под угрозу. А зачем кому-либо хотеть подвергать опасности канадских военных?» — сказал Эйр.
До этого местные СМИ распространили информацию, что солдаты специальных подразделений Канады находятся на Украине, где готовят из местных боевиков, участвуют в разведке и транспортируют оружие.
Главе генштаба осталось только назвать публикации журналистов спекулятивными и «разочаровывающими».
На прошлой неделе министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что несколько сотен канадских военных в ближайшее время начнут готовить украинских солдат на территории Великобритании. Об этом написали «Известия».