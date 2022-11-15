Мир 15 ноября 2022, 02:52 Канада столкнулась с дефицитом детских болеутоляющих Минздрав Канады сообщил о нехватке болеутоляющих и жаропонижающих для детей Pxhere

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Канада испытывает нехватку детских болеутоляющих и жаропонижающих. Минздрав страны намерен справиться с дефицитом этих лекарств в течение нескольких недель. Об этом сказано в заявлении канадского министерства.

«Мы разделяем беспокойство родителей и тех, кто оказывает помощь, в связи с невозможностью найти ацетаминофен и ибупрофен для младенцев и детей», — сказано в заявлении Минздрава Канады.

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Представители министерства отметили, что эти препараты необходимы для снижения жара и боли.

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В ведомстве успокоили жителей, отметив, что обеспечили иностранные поставки детского ацетаминофена. Как заявили в минздраве страны, уже в ближайшие недели препарат появится в розничной продаже и местных аптеках.

Импорт ибупрофена и ацетаминофена для младенцев и детей недавно одобрили в исключительном порядке для поставки их в больницы Канады.

Жителям страны рекомендовали закупать только нужные препараты. Это, как отметили в министерстве, позволит другим родителям и оказывающим помощь лицам также купить необходимые лекарства.

Регионам России поручили сформировать запас лекарственных препаратов минимум на ближайшие четыре месяца. Как объяснил глава Минздрава России Михаил Мурашко, это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации.