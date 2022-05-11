Канада сообщила о киберпомощи Украине

Канадские власти делятся с Украиной разведданными о киберугрозах. Об этом сказано в заявлении министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности Канады.

«Канада также делится ценными разведданными о киберугрозах с Украиной и оказывает ей киберпомощь, стремясь укрепить защиту этой страны», — говорится в заявлении главы МИД страны Мелани Жоли, министра обороны Аниты Ананд и министра общественной безопасности Канады Марко Мендичино. Сообщение опубликовано на сайте правительства Канады.

Главы ведомств также осудили якобы имевшую место 24 февраля кибератаку РФ на спутниковую сеть KS-SAT против Украины.

Накануне МИД Великобритании заявил, что британские, американские спецслужбы и спецслужбы их союзников считают, что Россия устроила кибератаки на Украину, в том числе на компанию Viasat. МИД Великобритании высказал мнение, что кибератака началась примерно за час до начала спецоперации России на Украине 24 февраля.