Мир 03 февраля 2024, 10:36 Канада рассмотрит вопрос поставок Украине авиационных ракет CBC: Канада думает о передаче Украине ракет CRV7, но им недостает боеголовок

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Власти Канады рассмотрят возможность передачи Украине авиационных ракет CRV7, однако им в настоящее время недостает боеголовок. Об этом сообщил телеканал CBC.

По информации источника, в распоряжении Канады сейчас около 83 тысяч таких ракет, их сняли с вооружения армии еще в начале 2000-х годов. Федеральное правительство несколько лет назад подписало указ об утилизации CRV7.

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Вероятность поставок этого типа вооружений Украине подтвердил представитель Минобороны Канады Дэниел Минден.

«Мы тесно работаем над вопросом передачи оружия Украине. Мы хотим гарантировать, что любые поставки ответят ее военным нуждам. В отношении запасов ракет CRV7 мы применяем тот же процесс», — сказал он.

Источник телеканала уточнил, что боеголовки есть не у всех этих ракет. По предварительным данным, лишь у восьми тысяч снарядов они находятся в исправном состоянии.

Канада задержала поставку ракетного комплекса NASAMS Украине из-за США.